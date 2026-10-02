Mujer es arrestada vendiendo cristal
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Una mujer señalada de la distribución de drogas en el Barrio del Montecillo, fue detenida por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes la detectaron con una importante cantidad de dosis de cristal cuando realizaban recorridos de seguridad en la zona.
El operativo de prevención, vigilancia e inteligencia se dio en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Fue en calles del populoso barrio, donde los agentes estatales detuvieron a Karla "N", de 43 años de edad, a quien detectaron en actitud sospechosa y por lo tanto se le determinó marcarle el alto.
En una revisión de seguridad que se le practicó le fueron encontradas 23 dosis de cristal que presuntamente quería para su venta en la zona. Ante esta situación se le hizo saber a la mujer que sería detenida por la presunta venta y distribución de estupefacientes, además se le leyeron sus derechos que la amparan como persona en detención.
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La detenida y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se le determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.
Las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales mantienen un trabajo permanente y coordinado en las cuatro regiones del Estado, con la finalidad de ampliar las acciones de prevención y vigilancia.
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