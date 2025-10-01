logo pulso
Vándalo robaba herramienta en un accidente

Por Redacción

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Vándalo robaba herramienta en un accidente

En recorridos de prevención y vigilancia, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo; el hecho ocurrió en la colonia Genovevo Rivas Guillén.

Los agentes municipales transitaban sobre la calle Clemente Hernández en la colonia mencionada, donde observaron un hecho de tránsito que dejó un lesionado, por lo que se acercaron a asegurar la zona y brindar apoyo.

El lesionado reportó a un individuo que se llevó su mochila, en la cual contenía herramienta en su interior y en el lugar se tuvo contacto con el señalado, quien fue interceptado por la autoridad.

Después de entrevistarlo, el sujeto se identificó como Jesús “N” de 19 años a quien se le encontró una mochila con la herramienta descrita. De inmediato se le informó que sería detenido por presunto robo, además se le dio lectura de su carta de derechos.

El arrestado se consignó a Barandilla Municipal donde lo certificó el Médico Legista, y después fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

