Por alcance, chocan 2 vehículos en Cactus
Un choque por alcance registrado entre dos vehículos en la colonia Cactus, dejó daños materiales de consideración pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas.
El hecho ocurrió cerca de las 17:30 horas de este martes, cuando una camioneta Ford Ranger de color blanco, circulaba sobre avenida cactus con dirección al oriente.
Al aproximarse a la calle de Desierto de Atacama, el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó por alcance contra un automóvil MG de color gris, el cual a causa del impacto fue proyectado contra un árbol que se localiza en el camellón central.
Por el hechos, las dos unidades presentaron daños materiales de consideración y elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento, aunque se esperaba que los dos conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños.
