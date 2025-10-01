Por alcance, chocan 2 vehículos en Cactus

logo pulso
Por Redacción

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Un choque por alcance registrado entre dos vehículos en la colonia Cactus, dejó daños materiales de consideración pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 horas de este martes, cuando una camioneta Ford Ranger de color blanco, circulaba sobre avenida cactus con dirección al oriente.

Al aproximarse a la calle de Desierto de Atacama, el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó por alcance contra un automóvil MG de color gris, el cual a causa del impacto fue proyectado contra un árbol que se localiza en el camellón central.

Por el hechos, las dos unidades presentaron daños materiales de consideración y elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento, aunque se esperaba que los dos conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños.

