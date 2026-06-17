Capturan a presunto homicida camelense

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En el año de 2022, Víctor "N" habría asesinado a una persona en una riña. Hoy, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado, por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

Fue través de agentes de la Policía de Investigación (PDI) que la Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión en contra del imputado. Esto, luego de establecer que el probable responsable podría encontrarse en la colonia Concepción, en el municipio de Matehuala.

La investigación se originó a partir de hechos ocurridos en 2022, cuando la institución tomó conocimiento del fallecimiento de una persona, presuntamente derivado de una riña. Como resultado de las indagatorias y labores de inteligencia, se logró identificar la posible intervención del ahora imputado en ese suceso.

Víctor "N" fue trasladado a las instalaciones de la corporación para los trámites correspondientes y su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones.

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Finalmente, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere e ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde en los próximos días agentes del Ministerio Público formularán la imputación correspondiente ante un Juez de control, quien resolverá su situación jurídica.