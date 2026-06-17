logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lluvias vespertinas, este miércoles en SLP

Lluvias y tormentas aisladas se mantendrán durante la tarde

Por Redacción

Junio 17, 2026 07:25 a.m.
A
Lluvias vespertinas, este miércoles en SLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque las lluvias continuarán presentes en gran parte del estado durante la tarde de este miércoles, las altas temperaturas seguirán siendo protagonistas, especialmente en las regiones Huasteca y Media, donde el ambiente será extremadamente caluroso.

      De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Sin embargo, las autoridades anticipan una disminución en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones durante miércoles y jueves.

      La región Huasteca será la más caliente del estado, con temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius, mientras que en la Zona Media se esperan 35 grados. En la Zona Altiplano el termómetro alcanzará los 31 grados, y en la Zona Centro se prevé una máxima de 29 grados.

      Además de las lluvias, podrían presentarse rachas de viento durante el desarrollo de las tormentas, por lo que Protección Civil recomendó mantenerse atento a las condiciones meteorológicas y evitar permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares o estructuras que puedan representar un riesgo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las autoridades también hicieron un llamado a extremar precauciones por el calor, principalmente en la Huasteca y la Zona Media, donde las altas temperaturas podrían favorecer golpes de calor y deshidratación, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

      Para el jueves, el pronóstico indica que el ambiente continuará caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 43 grados en la Huasteca, aunque con una menor probabilidad de lluvias en comparación con días anteriores.

      LEA TAMBIÉN

      Solicitan apoyo para reconstruir barda de escuela

      Fue edificada a través de la Escuela es Nuestra y colapsó por lluvias: padres

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El 27 de junio, el fin del ciclo escolar en SLP
      El 27 de junio, el fin del ciclo escolar en SLP

      El 27 de junio, el fin del ciclo escolar en SLP

      SLP

      Pulso Online

      La medida aplicará para educación básica en las cuatro zonas del estado

      Lluvias vespertinas, este miércoles en SLP
      Lluvias vespertinas, este miércoles en SLP

      Lluvias vespertinas, este miércoles en SLP

      SLP

      Redacción

      Lluvias y tormentas aisladas se mantendrán durante la tarde

      Lleva Gallardo C. más infraestructura a Villa de Pozos
      Lleva Gallardo C. más infraestructura a Villa de Pozos

      Lleva Gallardo C. más infraestructura a Villa de Pozos

      SLP

      Redacción

      Con la municipalización de la región se transforma la calidad de vida de los habitantes

      Bautista admitió pifia en propuesta contra las motos
      Bautista admitió pifia en propuesta contra las motos

      Bautista admitió pifia en propuesta contra las motos

      SLP

      Redacción

      Presentó una iniciativa mal redactada que dice, revisará