Lluvias vespertinas, este miércoles en SLP

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Aunque las lluvias continuarán presentes en gran parte del estado durante la tarde de este miércoles, las altas temperaturas seguirán siendo protagonistas, especialmente en las regiones Huasteca y Media, donde el ambiente será extremadamente caluroso.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Sin embargo, las autoridades anticipan una disminución en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones durante miércoles y jueves.

La región Huasteca será la más caliente del estado, con temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius, mientras que en la Zona Media se esperan 35 grados. En la Zona Altiplano el termómetro alcanzará los 31 grados, y en la Zona Centro se prevé una máxima de 29 grados.

Además de las lluvias, podrían presentarse rachas de viento durante el desarrollo de las tormentas, por lo que Protección Civil recomendó mantenerse atento a las condiciones meteorológicas y evitar permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares o estructuras que puedan representar un riesgo.

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Las autoridades también hicieron un llamado a extremar precauciones por el calor, principalmente en la Huasteca y la Zona Media, donde las altas temperaturas podrían favorecer golpes de calor y deshidratación, especialmente en menores de edad, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Para el jueves, el pronóstico indica que el ambiente continuará caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 43 grados en la Huasteca, aunque con una menor probabilidad de lluvias en comparación con días anteriores.