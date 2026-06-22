Municipales intervienen en casos de violencia doméstica
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Oficiales de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo en la detención de Ana "N" y Carlos "N", en atención a dos reportes ciudadanos, por su probable participación en el delito de violencia familiar.
El arresto de la mujer derivó de una denuncia por una presunta agresión en presencia de menores de edad, en el interior de un domicilio de la colonia Misión de San Pedro, donde oficiales municipales se entrevistaron con un hombre, quien señaló a su pareja de agredirlo física y verbalmente en una discusión familiar, por que solicitó proceder legalmente.
Posteriormente, los agentes municipales recibieron la solicitud de un auxilio en la colonia Rancho Pavón, donde una mujer señaló a su expareja de haberla agredido físicamente junto a su hija de tres años y referir amenazas. Por temor a su seguridad, manifestó su deseo denunciar ante la autoridad.
La mujer y el hombre señalados quedaron en calidad de detenidos por el presunto delito de violencia familiar y posteriormente fueron trasladados a la comandancia municipal para su certificación médica y su respectiva puesta a disposición ante la autoridad investigadora.
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La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con la ciudadanía de trabajar para salvaguardar la integridad de las familias soledenses.
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