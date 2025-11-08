Obtiene FGR-SLP 23 sentencias en el mes de octubre

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, durante el mes de octubre obtuvo un total de 23 personas sentenciadas en procedimiento abreviado.

Asimismo, se obtuvo la vinculación a proceso de 23 imputados en 18 asuntos por diversos delitos federales y se logró la judicialización de 24 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por personal de la Policía Federal Ministerial, se cumplieron 356 mandamientos ministeriales y en cuanto al abatimiento de los mandamientos judiciales, se cumplieron cuatro.

El personal pericial de la institución llevó a cabo 689 intervenciones a través de sus diversas especialidades, entre las que destacan: medicina forense, balística, fotografía, criminalística, lofoscopía forense, psicología, química, valuación, informática y telecomunicaciones.

En cuanto a la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se obtuvo un total de seis acuerdos reparatorios, por un total de 232 mil 755 pesos, para la reparación del daño a las víctimas.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia número 370, en la colonia Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.