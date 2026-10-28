Inician operativo contra bailes clandestinos por San Judas Tadeo

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A partir de las 6:00 horas de este miércoles, la Guardia Civil Estatal (GCE) realizará un operativo en la zona metropolitana de San Luis Potosí para desactivar bailes clandestinos, derivado de las celebraciones de San Judas Tadeo, advirtió Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Remarcó que los dispositivos operarán bajo el esquema de Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), es decir, se colaborará con las policías municipales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

El mando policiaco puntualizó que será sancionado el uso irregular de pirotecnia, cierre vialidades que afecte el tránsito vehicular y a los sonideros que acudan a eventos carentes de permiso, se les asegurarán sus equipos.

En entrevista, puntualizó que las autorizaciones son emitidas por los ayuntamientos, por ende, sí procede también tiene la obligación de brindar seguridad. "O sea, el municipio cobra el permiso, el municipio tiene que dar seguridad, y si no hay permiso, el municipio tiene que acudir para evitar que se lleve a cabo", reiteró.

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Explicó que mediante ciberpatrullajes por redes sociales y páginas de internet, la Policía Cibernética se encuentra en proceso de identificar en la metrópoli cualquier celebración fuera de la ley.

Juárez Hernández argumentó que se toman este tipo de medidas de seguridad, porque este tipo de bailes suelen generar riñas, pandillerismo, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, es decir, el festejo religioso se pervierte.

"Aquellos bailes que no estén autorizados, que no tengan permiso se van a retirar. Un llamado en general a la sociedad, primero, para evitar que cierren calles y que armen un baile nada más por divertirse", remató.

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OPERATIVO EN SOLEDAD

A unas horas de la celebración de San Judas Tadeo, Protección Civil y la Guardia Civil de Soledad realizarán recorridos de vigilancia a partir de las 18:00 horas de este martes, para supervisar las actividades religiosas, prevenir la quema de pirotecnia y evitar la realización de bailes masivos en la vía pública.

durante las festividades del año pasado se decomisó pirotecnia, principalmente en sectores como Cactus, Rivas Guillén y La Sierra, por lo que este año se mantendrá la vigilancia para prevenir accidentes.

Se exhortó a la población a reportar bailes masivos u otras situaciones relacionadas con estos operativos a los números 444-887-0288 y 444-854-7808.

Con información de Flor Martínez/Pulso