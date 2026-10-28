Va a proceso "La Wiwa" por homicidio en Tanquián

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) obtuvo el auto de vinculación a proceso de Juan "N", alias "La Wiwa", quien fue detenido durante un operativo ejecutado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, tras hechos ocurridos en la Huasteca potosina.

El imputado, considerado objetivo criminal, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, tras el fallecimiento de una persona durante hechos violentos ocurridos en el municipio de Tanquián de Escobedo, entre la noche del 17 de octubre de 2026 y las primeras horas del día siguiente.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal (GCE), localizaron y detuvieron al señalado en calles de la colonia Arboledas de Jacarandas, en la capital potosina.

Posteriormente, Juan "N" fue presentado por un agente del Ministerio Público ante la autoridad judicial, donde se expusieron datos de prueba suficientes para obtener el auto de vinculación a proceso, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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