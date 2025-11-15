Par de farderas robaban en tiendas Aurrerá

En despliegue operativo en zonas comerciales de la ciudad, oficiales de la Policía Municipal realizaron la detención, en distintos puntos, de dos mujeres señaladas por la probable comisión del delito de robo a comercio.

El primer hecho se registró en la tienda Bodega Aurrerá ubicada en la avenida Francisco Martínez de la Vega, en la colonia Satélite, donde personal de gerencia solicitó el apoyo policial al detectar a una mujer con mercancía oculta en su bolso.

En la revisión preventiva, se encontró que la mujer, identificada como Alma Delia “N” de 27 años de edad, tenía dentro de su bolso seis playeras, dos pants, tres botellas de shampoo, todo con un valor de 1 mil 527 pesos.

El segundo hecho se registró en una tienda de la misma cadena comercial ubicada en la avenida Reforma, en la Zona Centro. Ahí, oficiales de Guardia Municipal adscritos a la vigilancia del Paseo Esmeralda, acudieron al llamado de personal de seguridad que indicó la presencia de una mujer que intentó salir sin pagar diversos productos.

La parte afectada indicó que la mujer, de nombre Alejandra “N” de 34 años, se encuentra identificada como una persona que recurrentemente roba mercancía del lugar, siendo identificada en esta ocasión cuando intentó salir de la línea de auto cobro sin pagar diferentes prendas de vestir y seis cajas de chocolate, todo con un costo total de 3 mil 680 pesos.

En ambos casos, las implicadas fueron trasladadas al Juzgado Cívico donde se realizó la certificación médica y posteriormente fueron canalizadas a la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal.