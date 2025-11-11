Par de farderos son detectados en flagrancia

En distintos casos, un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Guardia Civli Estatal luego de ser descubiertos robando en negocio, ella en una tienda de abarrotes y él en un supermercado de la colonia Colinas del Parque.

En el primer hecho, los oficiales de la GCE arribaron a una tienda de abarrotes, en la capital potosina, en donde se había reportado un robo y lograron la detención de América “N” de 19 años, de edad, quien trató de huir con 500 pesos en efectivo.

A su vez, en la colonia Del Parque, se detuvo a Manuel “N” de 48 años, tras intentar huir de un supermercado, con ropa que tenía un valor aproximado de casi 600 pesos, por ello se procedió a su puesta a disposición ante las autoridades competentes.

En el segundo caso el sujeto fue detectado por los vigilantes de la tienda, quienes al descubrirlo optaron por llamarle a la policía para hacerles entrega del mismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los dos sospechosos se les leyeron los derechos que los amparan y fueron remitidos ante el Ministerio Público para que les sea definida su situación legal.