logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Par de farderos son detectados en flagrancia

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Par de farderos son detectados en flagrancia

En distintos casos, un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Guardia Civli Estatal luego de ser descubiertos robando en negocio, ella en una tienda de abarrotes y él en un supermercado de la colonia Colinas del Parque.

En el primer hecho, los oficiales de la GCE arribaron a una tienda de abarrotes, en la capital potosina, en donde se había reportado un robo y lograron la detención de América “N” de 19 años, de edad, quien trató de huir con 500 pesos en efectivo.

A su vez, en la colonia Del Parque, se detuvo a Manuel “N” de 48 años, tras intentar huir de un supermercado, con ropa que tenía un valor aproximado de casi 600 pesos, por ello se procedió a su puesta a disposición ante las autoridades competentes.

En el segundo caso el sujeto fue detectado por los vigilantes de la tienda, quienes al descubrirlo optaron por llamarle a la policía para hacerles entrega del mismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A los dos sospechosos se les leyeron los derechos que los amparan y fueron remitidos ante el Ministerio Público para que les sea definida su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clausuran fiesta ilegal donde había menores
Clausuran fiesta ilegal donde había menores

Clausuran fiesta ilegal donde había menores

SLP

Redacción

Se vendía alcohol y el establecimiento no contaba con los permisos municipales

Con cristal, arrestan a dos malvivientes
Con cristal, arrestan a dos malvivientes

Con cristal, arrestan a dos malvivientes

SLP

Redacción

En Aurrerá sorprenden a tres presuntos ladrones
En Aurrerá sorprenden a tres presuntos ladrones

En Aurrerá sorprenden a tres presuntos ladrones

SLP

Redacción

Individuos ofrecían dinero para evitar arrestos
Individuos ofrecían dinero para evitar arrestos

Individuos ofrecían dinero para evitar arrestos

SLP

Redacción

Policías de Soledad los detectaron escandalizando en la vía pública