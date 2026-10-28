Pareja en moto fallece embestida en la carretera ´57

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Una pareja de jovencitos de 17 y 18 años, que viajaban en motocicleta, perdieron la vida luego de ser arrollados por un vehículo en la carretera a México, a la altura de Santa María del Río, al parecer el vehículo que los embistió se dio a la fuga sin que el conductor se detuviera a ayudar.

El percance tuvo lugar cerca de las nueve de la noche de este lunes, cuando los ahora occisos se desplazaban en una motocicleta Itálika 200 sobre la carretera mencionada en dirección a San Luis Potosí.

Fue a la altura del kilómetro 159, por el acceso a la comunidad de Los Arbolitos cerca de la entrada a Santa María del Río, en donde la pareja de motociclistas fue embestida al parecer por un tráiler cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse a auxiliarlos.

Minutos después al lugar arribaron los paramédicos de los servicios de salud de Santa María del Río, quienes atendieron a las dos personas pero determinaron que ya habían perdido la vida a causa de las lesiones que presentaban.

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Más tarde, elementos de la Guardia Nacional llegaron para asegurar el área y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el levantamiento de los cuerpos, para ser enviados al Servicio Médico Legista en donde serían entregados a los familiares una vez que los identificaran.

Los infortunados fueron identificados como Erick Abraham Tenorio Moreno de 17 años de edad y Celic Borjas Rodríguez de 18 años, ambos con domicilio en la cabecera municipal de Santa María del Río.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para dar con el paradero del conductor reponsable del accidente y proceder de acuerdo a la ley en su contra.