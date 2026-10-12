Percances dejan golpeados y daños materiales

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Tres accidentes viales registrados en la ciudad dejaron fuertes daños materiales y algunas personas resultaron golpeadas, aunque no ameritaron traslado al hospital.

Uno de los percances tuvo lugar a la una de la mañana de este domingo, en que un automóvil color rojo circulaba por la avenida Salvador Nava Martínez en dirección a Sierra leona.

Al tomar una curva en el Asta Bandera, el conductor perdió el control del volante a la derecha para así chocar contra un poste de alumbrado público y enseguida se fue también contra un árbol, derribando ambos objetos fijos y el carro también acabó con daños materiales de consideración.

El otro accidente tuvo lugar a la una de la mañana de este domingo, tratándose de un automóvil color negro que circulaba por el bulevar San Antonio, en el municipio de Villa de Pozos.

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En el tramo de las colonias La Cantera y Puerta Natura, el conductor se descontroló y así se impactó contra la guarnición para finalmente quedar volcado sobre su costado izquierdo.

En este hecho el conductor resultó golpeado y fue atendido por los paramédicos, aunque afortunadamente no ameritaba traslado al hospital.

Otro accidente más se suscitó cerca de las once de la noche del sábado, en este caso una camioneta tipo pick up color blanco, de la empresa Formacero, circulaba por el Anillo Periférico Oriente en dirección a la carretera a Matehuala.

Fue a la altura del puente Rivera, en donde el conductor se descontroló y así la camioneta se estrelló de frente contra el muro de contención que divide los carriles centrales de los laterales, quedando totalmente destrozada de la parte frontal.

El conductor resultó también golpeado en este percance pero por suerte tampoco requirió traslado al nosocomio.

En los tres percances, las autoridades tomaron conocimiento y los vehículos fueron llevados a una pensión en tanto se realizan los trámites legales.