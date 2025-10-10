logo pulso
Permanecerá en prisión por tentativa de homicidio

Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Permanecerá en prisión por tentativa de homicidio

TAMASOPO.- Un hombre que habría intentado quitarle la vida a varias personas en Tamasopo, ya fue vinculado a proceso y se quedará en prisión.

La Fiscalía General del Estado informó que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Hipólito “N”, quien fue señalado por su presunta intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El sujeto fue detenido mediante una orden de aprehensión, después de que agentes Fiscales realizaron las acciones correspondientes tras determinar que presuntamente lesionó a varias personas en la comunidad La Cuchilla, en mayo de 2025.

Posteriormente, el probable responsable fue conducido a su audiencia respectiva, donde se llevó a cabo la formulación de imputación por parte del personal de la FGESLP. De esta manera, un Juez de control decretó la vinculación a proceso de Hipólito “N”, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido en el centro penitenciario correspondiente mientras se desarrolla el resto de su proceso penal.

