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Seguridad

Pipa derriba barda al quedarse sin frenos en Periférico Pte.

El hecho ocurrió a la altura del Camino a la Presa, no hubo personas lesionadas

Por Redacción

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Pipa derriba barda al quedarse sin frenos en Periférico Pte.
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      Debido a una falla mecánica, una pipa que transportaba agua chocó contra la barda de un inmueble al circular por el Periférico Poniente y el Camino a la Presa, derribó una parte y también un árbol que estaba dentro de la finca. Por suerte, en este caso no hubo personas lesionadas.

      El hecho ocurrió al mediodía de este lunes cuando la pipa color naranja se desplazaba por el Periférico Poniente y, en determinado momento, se quedó sin frenos, empezó a avanzar hasta que el peso le ganó y se estampó de frente contra la barda de block del inmueble marcado con el número 980, deteniendo así su errática carrera.

      Una parte de la barda se derrumbó por completo y todavía alcanzó a tumbar un árbol que estaba dentro de la finca, además la unidad también acabó con la parte frontal destrozada aunque afortunadamente el chofer no resultó con lesiones graves, solamente se llevó su buen susto.

      Personal de Protección Civil Estatal acudió a prestar ayuda y finalmente la pipa fue enviada a una pensión, se esperaba que el propietario de la finca reclamara los daños al dueño de la pipa y pudieran llegar a un acuerdo reparatorio.

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