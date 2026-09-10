Pleito entre hermanos policías termina en tragedia

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TANCANHUITZ.- Dos hermanos, quienes eran elementos activos de la Guardia Civil Estatal, se pelearon mientras se encontraban en estado de ebriedad, y uno le quitó la vida al otro en el ejido Las Armas, municipio de Tancanhuitz.

El occiso fue identificado como Raymundo "N", de 46 años de edad, quien estaba comisionado a la base operativa de Ébano, mientras que el presunto homicida fue identificado como Elizalde "N", comisionado a la ciudad de San Luis Potosí.

Ambos tenían su domicilio en el ejido Las Armas y se encontraban fuera de servicio. La tarde del martes fueron vistos en una cantina de esa misma localidad, pero por la noche se retiraron a su domicilio.

Al parecer, fue ahí donde tuvieron un altercado, durante el cual Elizalde sacó un arma de fuego y le disparó a Raymundo.

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Posteriormente, el presunto agresor trasladó a su hermano al Hospital Básico Comunitario de Aquismón, donde llegó sin signos vitales.

El personal del nosocomio informó sobre el deceso a las autoridades correspondientes; sin embargo, el presunto responsable ya se había dado la fuga.