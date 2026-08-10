Ponen tras las rejas a huasteco por violación

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La Fiscalía General del Estado, a través de agentes Fiscales de la Delegación Quinta, detuvieron a Miguel "N", luego de que se presentara una denuncia hacía su persona por un hecho de carácter sexual.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando Miguel "N" presumiblemente agredió de forma sexual a la víctima al interior de su domicilio, ubicado en el municipio de Huehuetlán.

Agentes del Ministerio Público solicitaron y obtuvieron de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente por el delito de violación.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI), mediante acciones de búsqueda, ubicaron y detuvieron al señalado en la zona centro de la Delegación de Huichihuayán, en Huehuetlán.

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Tras su detención, Miguel "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y posteriormente trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, donde continuará su proceso penal.