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Por agredir a su expareja, enfrentará proceso penal

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Por agredir a su expareja, enfrentará proceso penal
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      AQUISMÓN.- Un hombre que presuntamente agredió física y psicológicamente a su expareja sentimental, en una comunidad de Aquismón, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar de conducta reiterada y permanecerá en prisión mientras continúan las investigaciones.

      Se trata de Samuel "N", quien fue denunciado por su exesposa debido a una serie de agresiones que supuestamente cometió en su contra durante diferentes fechas de octubre de este año.

      De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), uno de los episodios de violencia ocurrió en una vivienda de la localidad de San Isidro Tampaxal, cuando el individuo presuntamente exigió a la mujer que le preparara alimentos.

      Sin embargo, al no recibir lo que pedía, supuestamente reaccionó de manera violenta y la agredió físicamente, causándole lesiones.

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      Tras la denuncia, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas inició las investigaciones correspondientes y reunió datos de prueba que permitieron solicitar una orden de aprehensión.

      Una vez detenido, Samuel fue presentado ante un juez de control, donde el Ministerio Público expuso los antecedentes del caso y formuló la imputación por violencia familiar de conducta reiterada.

      Después de analizar los elementos presentados, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

      Además, concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá continuar recabando pruebas para fortalecer el caso.

      El imputado permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla el procedimiento judicial, sin que hasta el momento exista una sentencia en su contra.

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