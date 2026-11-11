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Por andar ponchando llantas en Tequis, sujeto acaba detenido

Por Redacción

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Por andar ponchando llantas en Tequis, sujeto acaba detenido
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      En el Barrio de Tequisquiapan, un hombre que causó daños a vehículos de vecinos con armas punzocortantes fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital. El arresto ocurrió luego de que los oficiales recibieran un reporte del C4 Municipal y acudieran a un inmueble ubicado en la calle Nicolás Zapata.

      Al arribar al lugar, vecinos señalaron que el hombre se encontraba en el área de estacionamiento y alertaron sobre daños a sus vehículos. Al aproximarse, uno de los oficiales observó que el individuo portaba un objeto tipo cúter y un desarmador, mientras profería amenazas de muerte.

      Al recibir indicaciones para soltar los objetos, el hombre ingresó a una habitación utilizada como bodega y cerró la puerta. Desde el interior continuó lanzando amenazas, entre ellas que se encontraban sus hijas en el lugar y que les haría daño.

       Ante las expresiones y los sonidos de golpes que provenían de la habitación, se consideró que podía existir un riesgo y se procedió a ingresar al lugar, encontrando solamente al implicado.

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      Finalmente, el hombre identificado como Ulises "N" de 37 años, fue desarmado y asegurado, siendo canalizado al área de Justicia Cívica de la SSPC para una certificación médica y posteriormente presentado ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

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