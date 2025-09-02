Por distintos delitos, acaban encerrados

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil Municipal, bajo los cargos de presuntos daños, agresión y lesiones, mientras que a otro se le imputó el probable ilícito de cohecho.

El primer arresto se realizó en un motel que se ubica en el kilómetro 3.5 de Carretera Matehuala, a la altura de la colonia Pavón, donde se brindó respuesta a un auxilio.

En el lugar, una trabajadora señaló a un sujeto que ingresó y se negó a pagar una habitación, de la cual dañó la chapa, además de agredirla física y verbalmente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, teniendo contacto en el lugar con el reportado, quien se identificó como Óscar “N” de 34 años.

Por otro lado, quien dijo llamarse Marco “N” de 20 años, fue localizado por policías cuando cometía faltas administrativas en la avenida Genovevo Rivas Guillén, en la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, mismo al que se acercaron para darle a conocer la debida sanción, y éste ofreció la cantidad de 300 pesos en efectivo para que lo dejaran escapar.

A los dos se les informó que serían detenidos por presuntos daños, agresión y lesiones, así como presunto cohecho, respectivamente, además les dieron lectura de su carta de derechos.