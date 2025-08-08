Por homicidio, individuo es apresado en Villa de Pozos

En el municipio de Villa de Pozos, elementos de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Miguel “N”, por el probable delito de homicidio calificado.

El día de los hechos, los agentes acudieron al sitio en el que fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con una lesión visible producida por un arma blanca y los testigos identificaron al hoy imputado como el probable responsable.

El caso fue investigado por la Unidad Especializada en Homicidios, que reunió pruebas con el apoyo de la Policía de Investigación y la Vicefiscalía Científica. Con estos elementos, se solicitó al Juez de Control una orden de aprehensión, la cual fue concedida.

Con el mandato en mano, los policías investigadores implementaron un operativo de búsqueda, logrando localizar al señalado en la colonia Los Aguilares, perteneciente al municipio de Villa de Pozos. Ahí, le informaron el motivo de su detención y los derechos que le asisten, además de realizarle una valoración médica.

Finalmente, fue trasladado al Centro de Reinserción Social No. 1, ubicado en la Delegación La Pila.