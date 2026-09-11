Por maltratar a su esposa, hombre acaba encerrado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

AQUISMÓN.- Un hombre que supuestamente maltrataba a su esposa de manera constante, fue detenido y llevado ante un juez.

Se trata de Ángel "N", quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de violencia familiar reiterada.

Los policías de investigación lo detuvieron sobre la carretera Aquismón-Tamapatz, en la localidad de Tamapatz, derivado de una orden librada por un Juez de Control.

Los hechos que originaron la denuncia ocurrieron el 7 de agosto de 2025, cuando la víctima se encontraba en su domicilio, a donde el imputado arribó y, tras una discusión, la habría amenazado e intimidado de manera reiterada. Además, la siguió a otra vivienda en el mismo terreno, donde la continuó agrediendo y amenazando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras su detención, el imputado fue ingresado al centro penitenciario estatal de Ciudad Valles y quedó a disposición de la autoridad judicial.