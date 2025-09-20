logo pulso
Por violación, detienen aquí a celayense

Por Redacción

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Por violación, detienen aquí a celayense

Mediante una orden de aprehensión, fue detenido en la capital potosina un sujeto que era buscado en Guanajuato, por su presunta participación en el delito de violación, informó la Fiscalía General del Estado.

El 19 de abril de 2025, el señalado habría acudido a una reunión familiar celebrada en una vivienda de la comunidad de Rincón de Tamayo, en el municipio de Celaya, y en un momento a solas con la víctima, presuntamente la agredió sexualmente.

Autoridades guanajuatenses investigaron los hechos, acreditaron ante un juez la probable responsabilidad de José Francisco “N”; además, determinaron que se encontraba resguardado en territorio potosino, por lo que se activó un convenio de colaboración entre entidades.

Personal de la FGESLP brindó apoyo y desplegó un operativo a través de la Policía de Investigación localizando al señalado en calles de la colonia La Libertad.

