Portando una pistola, es capturado supuesto criminal
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Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Irving "N", de 24 años de edad, por su probable participación en el delito de portación de arma prohibida, quien además es considerado un objetivo prioritario generador de violencia, al contar con antecedentes de conductas delictivas.
La detención derivó de un reporte ciudadano por presunto allanamiento, donde el reportante narró que sorprendió a un desconocido merodeando en el patio y la azotea de su propiedad, presuntamente en estado de ebriedad.
Gracias a la presencia permanente de oficiales en las calles del municipio, se acudió de manera inmediata al domicilio ubicado en Circuito Ignacio Zaragoza, en la colonia Quintas de las Haciendas, donde los oficiales detectaron a esta persona y tras abordarlo para realizarle la inspección preventiva de rutina, se le localizó un arma de fuego calibre .45 y un cartucho útil, indicios que quedaron asegurados.
Por lo anterior y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes, fue informado que quedaría en calidad de detenido por la probable comisión del delito antes mencionado, siendo trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica y posterior puesta a disposición en la Fiscalía General del la República (FGR).
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Durante la captura de sus datos, los oficiales municipales detectaron que Irving "N" cuenta con antecedentes por el delito de daño a las cosas y ahora está a la espera de que se le defina su situación.
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