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Seguridad

Pretendían robarse unos chocolates y desodorantes

Por Redacción

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Pretendían robarse unos chocolates y desodorantes
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      En las colonias San Francisco y Cruz Colorada, oficiales de la Guardia Civil de Soledad, detuvieron a Yasmin "N", de 35 años, y a un menor de 13 años, por su presunta participación en el delito de robo a comercio.

      Luego de un reporte de un negocio en la colonia San Francisco, quedó detenida Yasmin "N", al ser señalada por personal de una tienda de autoservicio de intentar salir del establecimiento sin realizar el pago de distintos artículos de higiene personal.

      Posteriormente, durante patrullajes en la colonia Cruz Colorada, se recibió el reporte de un menor de edad retenido por personal de seguridad de una tienda de autoservicio, por presuntamente intentar sustraer un bote de chocolates sin comprobar su pago, ademas de indicar que el adolescente mantuvo una actitud desafiante hacia el personal, al indicar que por ser menor, sus actos no tenían consecuencias legales.

      En este ultimo hecho, los oficiales municipales le explicaron al adolescente que su edad no elimina la responsabilidad de sus actos, y que se aplicaría el procedimiento correspondiente informando a sus tutores legales de su aseguramiento.

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      En ambos hechos, la parte afectada manifestó su deseo de formalizar su denuncia ante la autoridad investigadora, instancia que se encargará de dar seguimiento correspondiente a cada caso.

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