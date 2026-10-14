Procesan a 12 viciosos de distintos municipios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un total de 12 personas fueron vinculadas a proceso, luego de ser detenidos en posesión de drogas. La Fiscalía General del Estado obtuvo los mandamientos judiciales.

De acuerdo con información oficial, los implicados por su probable participación en hechos constitutivos del delito contra la salud fueron asegurados en los municipios de Santa María del Río, Ciudad Valles, Xilitla, Rioverde, Axtla de Terrazas, Zaragoza y Matehuala.

Las personas imputadas fueron detenidas durante despliegues preventivos realizados por corporaciones de seguridad. Posteriormente, agentes fiscales de las distintas delegaciones presentaron los casos ante la autoridad judicial, quienes resolvieron la situación jurídica de los imputados y dictaron los respectivos autos de vinculación a proceso.

Durante las audiencias, los jueces de control impusieron medidas cautelares de prisión preventiva justificada u oficiosa, según las particularidades de cada asunto. Asimismo, establecieron distintos plazos de investigación complementaria, que van de 15 días a tres meses, para continuar con las diligencias correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Fiscalía informó que dará seguimiento a los procesos y continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, en coordinación con las corporaciones de seguridad y dentro del ámbito de sus atribuciones legales.