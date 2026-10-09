Procesan a 2 presuntas farderas de Xilitla

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XILITLA.- Dos mujeres acusadas de sustraer mercancía de una tienda departamental, sin pagarla, fueron vinculadas a proceso por el delito de robo calificado y permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Se trata de Lizbeth "N" y Evelin "N", quienes presuntamente participaron en un robo ocurrido el pasado 19 de septiembre, en un establecimiento comercial ubicado en la zona centro de Xilitla.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), las mujeres habrían ingresado al negocio y sustraído 30 prendas de vestir para dama, de diferentes marcas, cuyo valor comercial supera los 22 mil pesos.

Tras la denuncia correspondiente, personal de la Delegación Quinta de la Fiscalía inició las investigaciones y reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de ambas mujeres en los hechos.

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Durante la continuación de la audiencia inicial, los agentes del Ministerio Público expusieron los elementos recabados ante un Juez de Control, quien consideró que existían fundamentos suficientes para vincular a proceso a las imputadas por el delito de robo calificado. Asimismo, la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán recluidas en un Centro Estatal de Reinserción Social.

Finalmente, el juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá continuar reuniendo pruebas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.