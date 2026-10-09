logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Procesan a 2 presuntas farderas de Xilitla

Por Redacción

Octubre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Procesan a 2 presuntas farderas de Xilitla
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      XILITLA.- Dos mujeres acusadas de sustraer mercancía de una tienda departamental, sin pagarla, fueron vinculadas a proceso por el delito de robo calificado y permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

      Se trata de Lizbeth "N" y Evelin "N", quienes presuntamente participaron en un robo ocurrido el pasado 19 de septiembre, en un establecimiento comercial ubicado en la zona centro de Xilitla.

      De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), las mujeres habrían ingresado al negocio y sustraído 30 prendas de vestir para dama, de diferentes marcas, cuyo valor comercial supera los 22 mil pesos.

      Tras la denuncia correspondiente, personal de la Delegación Quinta de la Fiscalía inició las investigaciones y reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de ambas mujeres en los hechos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Durante la continuación de la audiencia inicial, los agentes del Ministerio Público expusieron los elementos recabados ante un Juez de Control, quien consideró que existían fundamentos suficientes para vincular a proceso a las imputadas por el delito de robo calificado. Asimismo, la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán recluidas en un Centro Estatal de Reinserción Social.

       Finalmente, el juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá continuar reuniendo pruebas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ataque en barbería de San Felipe deja un joven muerto
      Ataque en barbería de San Felipe deja un joven muerto

      Ataque en barbería de San Felipe deja un joven muerto

      SLP

      Pulso Online

      La agresión ocurrió en la avenida San Luis y movilizó a autoridades locales y hospitalarias.

      Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido
      Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido

      Ataque a barbería en San Felipe deja un muerto y un herido

      SLP

      Redacción

      Un joven de 24 años falleció y otro fue trasladado al Hospital General de Soledad.

      Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles
      Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles

      Accidente causa cierre de carretera Tampico-Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El cierre temporal de la vía en Ébano duró más de dos horas por maniobras de retiro.

      Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería
      Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería

      Recibe trabajador descarga eléctrica en pollería

      SLP

      Redacción

      Paramédicos de Protección Civil de Soledad trasladaron al afectado para atención especializada