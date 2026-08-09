Procesan a cuatro personas por violencia familiar

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La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas de la Fiscalía General del Estado, obtuvo tres autos de vinculación a proceso en contra de cuatro personas investigadas por el delito de violencia familiar, derivado de hechos ocurridos en municipios de la Huasteca potosina.

Como parte de las diligencias, agentes del Ministerio Público promovieron oficios de citación que fueron atendidos por las personas señaladas, quienes fueron presentados ante un Juez de control para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

En los tres asuntos, la institución obtuvo la vinculación a proceso los imputados. Además, la Fiscalía solicitó medidas cautelares en contra de los señalados y con ello, salvaguardar la integridad de las víctimas, por lo que la autoridad judicial determinó que la y los probables responsable no podrán acercarse ni comunicarse con ellas durante el desarrollo del resto del proceso.

Uno de los casos corresponde a Crisóstomo "N", quien presuntamente ejerció violencia psicológica contra su pareja sentimental al insultarla al interior de un domicilio de la localidad de Tamaletom, en el municipio de Tancanhuitz, durante noviembre de 2025.

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En otro asunto registrado en la localidad de Tepeyac Cuayo Piaxtla, del mismo municipio, Francisco "N" y Lina "N" fueron imputados por su probable participación en hechos cometidos en agravio de una persona de 11 años de edad, a quien además le habrían exigido abandonar el domicilio al manifestarle que ya no la querían en ese lugar.

Asimismo, Anteojenes "N" enfrenta su proceso penal por un suceso que se presentó el 29 de junio de 2025 en la localidad de Tancuime, municipio de Aquismón, donde presuntamente ejerció violencia psicológica en perjuicio de su pareja sentimental.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas continuará con las investigaciones y dará seguimiento a cada uno de estos asuntos para procurar justicia y garantizar la protección de las víctimas.