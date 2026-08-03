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Procesan a pareja por desaparición de personas

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Procesan a pareja por desaparición de personas
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      Una pareja que está acusada del delito de desaparición de personas cometida por particulares, fue vinculada a proceso luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos aportara los elementos suficientes para que el Juez de Control emitiera el fallo.

      Durante la continuación de la audiencia inicial, agentes Fiscales expusieron datos de prueba con los que establecieron la probable participación de Víctor N. y Mariela N., imputados en hechos registrados el pasado seis de julio en un establecimiento ubicado en la Zona Metropolitana potosina, donde la víctima fue privada de la libertad y posteriormente su paradero se desconoció.

      Tras analizar los argumentos presentados por la representación social, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a ambas personas por el citado delito. Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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