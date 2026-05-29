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Seguridad

Procesan a tres sujetos que traían inhibidores de señal

Su posesión sin permiso se considera ataques a las vías de comunicación

Por Redacción

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Procesan a tres sujetos que traían inhibidores de señal
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      La Fiscalía General de la República en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso en contra de tres hombres que fueron detenidos por la Policía Estatal en posesión de dos inhibidores de señal telefónica, a los cuales también se les determinó prisión preventiva como media cautelar.

      Los presuntos, Carlos "N", José "N" y Jesús "N", fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal, cuando uno de ellos conducía una camioneta tipo pick up de manera errática, sobre la carretera a Zacatecas, en la zona del Saucito.

      Las autoridades les marcaron el alto y tras una revisión, aseguraron dos inhibidores de señales de 16 antenas cada uno, lo cual, sin el permiso correspondiente para la portación de dichos aparatos, constituye un delito violatorio a la Ley de Vías Generales de Comunicación. 

      Posteriormente se les puso a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad junto con los dos inhibidores de señales asegurados, así como la camioneta en que se desplazaban.

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      De esta forma el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, obtuvo de un juez de control, vinculación a proceso y como medida cautelar, prisión preventiva justificada, en contra de Carlos "N", José "N" y Jesús "N".

      La autoridad judicial autorizó al fiscal federal dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

      Cabe señalar que, comúnmente, la delincuencia utiliza este tipo de aparatos para desactivar los GPS en el robo de vehículos, principalmente tráilers, para que así no puedan ser rastreados.

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