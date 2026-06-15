Raudo vuelca en Periférico y puente de La Virgen
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Sólo daños materiales se registraron en el choque y volcadura de un automóvil que circulaba por el Anillo Periférico Oriente, a la altura del puente de la colonia La Virgen, por suerte no se registraron personas lesionadas.
El hecho tuvo lugar antes de las siete de la mañana de este domingo, en que el automóvil Chevrolet de color rojo, se desplazaba a alta velocidad sobre el Periférico Oriente, de la carretera a Rioverde hacia la de Matehuala.
Fue al ascender al puente de la colonia La Virgen, en donde el conductor perdió el control del volante y así chocó contra el muro de contención para finalmente terminar volcado con las llantas hacia arriba sobre la superficie de rodamiento sufriendo también fuertes daños materiales pero no hubo personas heridas.
Al sitio del accidente arribaron elementos de la Policía Vial Municipal de Soledad, quienes tomaron conocimiento del caso y ordenaron el traslado del auto a una pensión mientras se llevan a cabo las diligencias legales.
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