Identifican a la persona ahogada en el río Valles

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Ya fue identificado el hombre hallado sin vida el pasado fin de semana en el río Valles; era vecino del fraccionamiento Praderas del Río.

Se trataba de un joven de 28 años de edad que respondió en vida al nombre de Mauro Hernández Lucas. Su familia acudió al Servicio Médico Legal (Semele), donde identificó plenamente el cuerpo, y las autoridades se lo entregaron este jueves para los trámites funerarios.

Como se informó oportunamente, el cuerpo del joven fue localizado la tarde del domingo por un muchacho que pescaba en el río Valles, en la parte posterior del Ingenio Plan de Ayala.

Policías investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Se estableció que el infortunado tenía apenas unas horas de haber fallecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, no encontraron algún documento o credencial que permitiera identificarlo, solo algunas prendas de vestir.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (Semele), y durante los días posteriores las autoridades se entrevistaron con vecinos de las colonias La Diana y Santa Rosa, así como del fraccionamiento Praderas del Río, pues tenían sospechas de que era vecino de ese sector.

Finalmente dieron con sus familiares, a quienes se les informó que no se encontraron indicios de violencia y que la causa de muerte fue asfixia por sumersión completa de manera accidental.