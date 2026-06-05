logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Identifican a la persona ahogada en el río Valles

Por Redacción

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Identifican a la persona ahogada en el río Valles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Ya fue identificado el hombre hallado sin vida el pasado fin de semana en el río Valles; era vecino del fraccionamiento Praderas del Río.

      Se trataba de un joven de 28 años de edad que respondió en vida al nombre de Mauro Hernández Lucas. Su familia acudió al Servicio Médico Legal (Semele), donde identificó plenamente el cuerpo, y las autoridades se lo entregaron este jueves para los trámites funerarios.

      Como se informó oportunamente, el cuerpo del joven fue localizado la tarde del domingo por un muchacho que pescaba en el río Valles, en la parte posterior del Ingenio Plan de Ayala.

      Policías investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Se estableció que el infortunado tenía apenas unas horas de haber fallecido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, no encontraron algún documento o credencial que permitiera identificarlo, solo algunas prendas de vestir.

      El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (Semele), y durante los días posteriores las autoridades se entrevistaron con vecinos de las colonias La Diana y Santa Rosa, así como del fraccionamiento Praderas del Río, pues tenían sospechas de que era vecino de ese sector.

      Finalmente dieron con sus familiares, a quienes se les informó que no se encontraron indicios de violencia y que la causa de muerte fue asfixia por sumersión completa de manera accidental.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      VIDEO | Captan a sujeto manipulando acceso peatonal de una privada en Soledad
      VIDEO | Captan a sujeto manipulando acceso peatonal de una privada en Soledad

      VIDEO | Captan a sujeto manipulando acceso peatonal de una privada en Soledad

      SLP

      Pulso Online

      Vigilantes de varias privadas reportan la presencia de personas y vehículos sospechosos durante la madrugada; incluso circula un video de un hombre que intenta abrir un acceso peatonal.

      Muere instalador de TV de paga tras descarga eléctrica
      Muere instalador de TV de paga tras descarga eléctrica

      Muere instalador de TV de paga tras descarga eléctrica

      SLP

      Redacción

      El reporte se dio cerca de las 11:00 de la mañana en la colonia Del Sol

      Saqueo de harina tras volcadura en el Huizache
      Saqueo de harina tras volcadura en el Huizache

      Saqueo de harina tras volcadura en el Huizache

      SLP

      Redacción

      Personas aprovecharon el accidente del tráiler para llevarse parte de la carga; no hay heridos

      Muere indigente atropellado en la carretera ´57
      Muere indigente atropellado en la carretera ´57

      Muere indigente atropellado en la carretera ´57

      SLP

      Redacción

      En la madrugada, personas reportaron el hallazgo de la persona fallecida y tres horas después arribó la Estatal