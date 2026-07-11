Recupera la Fiscalía dos vehículos robados

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La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Policía de Investigación aseguraron dos vehículos con reporte de robo vigente en distintas acciones realizadas en la entidad, como resultado de las labores de investigación para el combate al robo de automotores.

En la colonia Colinas del Parque, en la capital potosina, agentes de la PDI localizaron un vehículo marca Honda, línea Civic, color blanco, sin placas de circulación. Al inspeccionar sus medios de identificación, confirmaron que el número de serie correspondía a una unidad con reporte de robo vigente en el estado de Jalisco.

En otra intervención, realizada en la colonia Olivar de las Ánimas, en el municipio de Matehuala, los elementos de la PDI localizaron una motocicleta marca Itálika, color negro con azul, sin placas de circulación y en aparente estado de abandono. Durante la inspección, corroboraron que el número de serie contaba con reporte de robo vigente.

Ambas unidades fueron aseguradas y puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, quienes darán continuidad a las investigaciones correspondientes y los trámites para la devolución a sus legítimos propietarios.

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