Recupera PDI cinco vehículos robados

Por Redacción

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Recupera PDI cinco vehículos robados

Agentes de la Policía de Investigación aseguraron cinco vehículos en las últimas horas, los cuales tienen reporte de robo,  esto en operativos realizados en distintas zonas del Estado.

En el tramo carretero que conduce a la comunidad de Morterillos, en el municipio de Moctezuma, la PDI localizó una camioneta Chevrolet línea Captiva, color negro, sin placas de circulación. Al verificar su número de serie en los sistemas de información, se encontró que contaba con un reporte de robo vigente en septiembre del presente año.

Asimismo, en la capital potosina, se localizó una camioneta Toyota tipo Hilux, color gris, que al ser inspeccionada se identificó con un número de serie apócrifo. Por otro lado, un carro Ford Focus, color gris, también resultó tener un reporte de robo sin violencia; ambas unidades fueron localizadas en la colonia Satélite.

Este sábado, elementos investigadores aseguraron una camioneta Nissan tipo Kicks, color gris, en el fraccionamiento El Pedregal de la ciudad capital, la cual había sido reportada como hurtada horas antes.

Finalmente, en calles del municipio de Ciudad del Maíz, se realizó el aseguramiento de un vehículo Jetta color rojo, modelo 2006, relacionado con un probable delito de robo.

