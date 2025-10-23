logo pulso
Seguridad

Recuperan 7 vehículos con reporte de robo

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, con el compromiso de mantener el orden y tranquilidad de los 59 municipios de la entidad, implementa dispositivos de seguridad y prevención.

Los operativos para combatir el robo de autotransporte de carga, arrojó la recuperación de cuatro unidades con reporte de robo en la carretera federal 57 a Matehuala, en el kilómetro 28, donde se recuperó un tractocamión Kenworth modelo 2013 color rojo con gris, un tractocamión modelo 2005 color blanco, un semirremolque caja seca Hyundai modelo 2014 y un tractocamión Kenworth modelo 2018 color blanco.

Los agentes de la Guardia Civil Estatal también recuperaron una camioneta Ford modelo 2007 color amarillo en la colonia Hogares Ferrocarrileros y una camioneta Honda HR-V color gris modelo 2006 en Las Palmas, del municipio de Matehuala, mientras que la División Caminos, con la obligación de mantener caminos y carreteras potosinas seguras, aseguraron un semirremolque Utility modelo 2024 color blanco en la zona Industrial.

Las siete unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado como parte las acciones constantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado para combatir el robo de vehículo y mantener entornos seguros.

