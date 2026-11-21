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RIOVERDE.- Se adelantó Santa Clos al cuerpo de bomberos que recibieron equipo para hacerle frente a los incendios y el manejo sin peligro de panales de abejas.

El comandante Juan José Ramírez Rico, dio a conocer que fueron convocados al campo Ferrocarrilero, para recibir equipo para la institución.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román hizo entrega de equipo de protección para incendio de pastizales y forestales, para control y manejo de abejas, que serán de gran importancia para salvaguardart sui integridad física.

Así como herramientas para el rescate vertical, cuerdas, arneses, ascensores, entre otras herramientas importantes para ellos.

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También recibieron un compresor que es para llenar equipos de respiración autónoma, para que los bomberos puedan respirar dentro de un incendio.

Ramírez Rico señaló que también recibieron mangueras contra incendio y calzado para cuartel, fue una herramienta esencial para el trabajo que desarrollan los tragahumo y cuidar su salud.