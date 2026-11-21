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Fuerzas especiales del Ejército capturaron Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave, en un operativo que desató balaceras y bloqueos carreteros en esa ciudad de Sinaloa, confirmaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

Impacto en la comunidad

El presunto delincuente será trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo requieren.

Durante la operación, también fueron detenidos integrantes del círculo cercano de "El Chapo Isidro", precisaron las fuentes consultadas sin dar más detalles de la operación que desató una relación violenta de los integrantes del Cártel de Guasave, similar al llamado culiacanazo en 2019.

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Cronología del caso

Balaceras, bloqueos con vehículos incendiados y helicópteros del Ejército disparando desde el aire fue parte de la jornada de violencia que se registró la noche del viernes en distintos puntos del municipio de Guasave, ubicado al norte de Sinaloa.

Meza Flores nació en Guasave, Sinaloa, en 1982 y fue un alto operador del Cártel de los Beltrán Leyva antes de formar su propia organización: el Cártel de Guasave o Los Mazatlecos.

Al delincuente se le vincula con tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, con presencia en los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Nayarit.

Acciones de la autoridad

El operativo provocó una agresión contra agentes federales en el municipio de Guasave, lo que provocó un operativo de seguridad y un llamado a la población a permanecer resguardada.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó en un mensaje en X que, tras el ataque, se desplegó un operativo coordinado entre distintas instituciones de seguridad "para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad".