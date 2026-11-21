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La entrada de carne de otros países al mercado mexicano ha presionado los precios del ganado y generado dificultades para los productores pecuarios, particularmente para los porcicultores, quienes enfrentan problemas para recuperar sus inversiones, advirtió Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

El funcionario señaló que uno de los principales problemas es el ingreso de carne de cerdo procedente de Paraguay, así como de Brasil, situación que, de acuerdo con las inconformidades expresadas por los productores, ha complicado la comercialización de su producto y reducido los precios que reciben por sus animales.

Como ejemplo, indicó que el kilogramo de cerdo en pie pasó de comercializarse en alrededor de 40 pesos a poco más de 28 pesos, lo que representa una disminución considerable para los productores. Sin embargo, señaló que los precios de los productos preparados y derivados, como las carnitas, no han registrado una reducción equivalente.

Díaz Salinas explicó que esta situación comenzó a presentarse hace aproximadamente cuatro meses y afecta a pequeños, medianos y grandes engordadores, quienes enfrentan dificultades para colocar sus animales en el mercado y obtener ingresos suficientes para cubrir los costos de producción.

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Agregó que la problemática también alcanza a los ganaderos dedicados a la engorda de bovinos, debido a que la competencia con productos cárnicos importados ha complicado la comercialización y presionado los precios del ganado gordo.

El titular de la Sedarh precisó que el Gobierno estatal no tiene facultades para regular el ingreso de carne extranjera, ya que se trata de una atribución federal. No obstante, indicó que han escuchado las inconformidades de los productores y éstas han sido expuestas ante autoridades del sector agrícola.

Como parte de estos acercamientos, mencionó que recientemente sostuvieron reuniones con productores en Villa de Arista y otros puntos del estado, donde el problema de los precios y las dificultades para comercializar la producción local fueron algunas de las principales preocupaciones planteadas.

Consideró que una de las medidas que podría contribuir a mejorar las condiciones del mercado sería revisar y limitar el ingreso de carne procedente de otros países, aunque reiteró que cualquier decisión en ese sentido corresponde al Gobierno federal.