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La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, María Eugenia Castro Anguiano, defendió su intervención en el conflicto entre el gimnasio Beat Cycle Train y habitantes de la colonia Tangamanga, al asegurar que únicamente atendió una denuncia ciudadana y cumplió con su obligación de turnarla a las autoridades correspondientes.

Denuncia ciudadana y obligaciones de la regidora

Castro Anguiano explicó que el pasado 15 de mayo, recibió una denuncia respaldada por más de 15 firmas de vecinos cuyas viviendas colindan con el establecimiento, debido a las molestias ocasionadas por el ruido desde temprana hora. Argumentó que de acuerdo con el Artículo 49, fracción segunda, de la normativa aplicable, está obligada a informar a las autoridades cuando conoce de posibles violaciones a reglamentos. También sostuvo que los regidores no tienen facultades ejecutoras, sino legislativas y de gestión, por lo que negó haber intervenido para favorecer a alguna de las partes.

Consulta vecinal y situación legal del gimnasio

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La regidora señaló que el Artículo 21 del Reglamento de Comercio y de Actividades Comerciales, establece como requisito una anuencia vecinal de al menos 51 por ciento y afirmó que la consulta realizada por personal municipal, no obtuvo el respaldo necesario para la operación del gimnasio. Añadió que las propietarias promovieron un amparo, pero aseguró que el juez no les dio la razón, por lo que insistió en que deben corregir el aislamiento de sus instalaciones y someterse nuevamente al procedimiento de anuencia. No obstante, las empresarias sostienen que el amparo continúa abierto y que la resolución judicial no ordenó la clausura del negocio.