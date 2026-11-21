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RIOVERDE.- Continuarán los frentes fríos durante el fin de semana, con ello han aumentado los males respiratorios y se brindan más de 700 consultas por gripe en los centros de salud, por lo que se recomienda protegerse y usar ropa abrigadora.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Alejandro Lezama González, informó que se presentarán 56 frentes fríos durante esta temporada, por ello la importancia de evitar los cambios bruscos de temperatura, proteger a adultos mayores y niños, que son los más propensos a enfermar con facilidad.

A la semana se están brindando de 700 a 800 consultas por personas enfermas, sobre todo de gripa, enfatizó.

Durante esta temporada se han registrado 6 casos de Covid y 56 de influenza.

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Es importante que la población no se automedique, que ante cualquier síntoma, acuda al Centro de Salud más cercano.

Hizo un llamado a la población en general para que no prenda anafres en su casa, ya que pueden llegar a provocar un incendio.