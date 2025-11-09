logo pulso
Recuperan un auto robado hace 5 meses

Por Redacción

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Recuperan un auto robado hace 5 meses

En presencia que se despliega en todos los sectores de la demarcación, policías de la Guardia Civil de Soledad localizaron un automóvil con reporte de robo vigente de hace cinco meses, dicha acción se realizó en la colonia Las Flores, como parte del trabajo preventivo.

Cuando los agentes municipales transitaban sobre la calle Tomasa Estéves, en la colonia mencionada, observaron un automóvil aparentemente abandonado y con huellas de desvalijamiento.

Después de acercarse, los oficiales se apegaron al debido protocolo de actuación y consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que el vehículo, marca Mercedes Benz de color blanco, contaba con reporte de robo vigente desde el 31 de mayo de 2025.

De inmediato se solicitó el servicio de una grúa para asegurar el objeto constitutivo de delito, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente.

