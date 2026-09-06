Revisan a policías de Tierra Nueva y Santa María
Dos elementos fueron apresados por la GCE al no acreditarse debidamente
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Al no estar debidamente registrados como servidores públicos, dos policías municipales de Tierra Nueva fueron detenidos por policías estatales durante una revisión que se realizó en la Comandancia, también se supervisó la Policía Municipal de Santa María del Río y fuera de estas detenciones todo concluyó sin mayor novedad.
De acuerdo a información disponible, lo anterior es parte de operativos permanentes de supervisión y coordinación que se realizan en los 59 municipios del Estado, en donde participa la Guardia Civil Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Las revisiones tienen como objetivo verificar las condiciones de operación de las corporaciones municipales, fortalecer la coordinación y garantizar que quienes realizan funciones de seguridad cumplan con los requisitos y disposiciones correspondientes.
Durante la revisión en Tierra Nueva, fueron ubicados dos elementos municipales que no pudieron acreditar su función como servidores públicos, por lo que se les presentó ante la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades.
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De igual forma, se realizó una revisión en la Comandancia de Santa María del Río en donde no se encontraron incidencias, según informó la Guardia Civil Estatal.
Las revisiones realizadas a las policías municipales por la Guardia Civil Estatal incluyen documentación de los agentes y permisos de armamento, entre otros requisitos.
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