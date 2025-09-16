Riña en La Virgen deja un herido y tres detenidos

Derivado de un reporte , policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por presunta riña, lesiones y amenazas, esto en la colonia La Virgen.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la cual se pidió la presencia de la autoridad en la Privada María, en la colonia mencionada, ya que sujetos se encontraban en riña.

Servidores públicos se presentaron en el lugar, donde tuvieron contacto con tres sujetos, los cuales se agredían y presentaban lesiones visibles. Los oficiales se acercaron y aplicaron el debido protocolo de actuación, separando a los involucrados, los cuales fueron entrevistados.

Después de varios minutos de diálogo, los hombres se identificaron como Yunuel “N”, de 26 años; Evaristo “N”, de 32 años; y Paulo “N”, de 41, este último señalado de haber herido con un arma prohibida a los dos sujetos.

A todos se les dio a conocer que serían detenidos por presunta riña, lesiones y amenazas, además de informarles los derechos que la ley les concede.

También fueron trasladados para atención médica, y finalmente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal.