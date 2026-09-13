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Seguridad

Riña termina en asesinato en Santa María

Uno de los involucrados en el pleito vació su pistola contra su víctima, en Cuesta Colorada

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Riña termina en asesinato en Santa María
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      La tarde de este sábado, en Santa María del Río, un hombre fue presuntamente asesinado con un arma de fuego, tras una riña entre dos sujetos.

      Los hechos ocurrieron en la calle Zaragoza, en Barrancas del Pueblito (Cuesta Colorada), en donde presuntamente dos hombres, de quienes no se han revelado las identidades, sostuvieron una discusión que habría escalado a los golpes.

      Tras el intercambio, uno de los involucrados habría sacado una pistola y a quemarropa la descargó contra su víctima, dejándolo malherido y huyendo del lugar.

      De emergencia, familiares del herido, al verlo desangrándose, lo trasladaron a bordo de una camioneta en busca de ayuda. Sin embargo, cuando pasaban por la presidencia municipal ya fue muy tarde, pues el individuo ya no contaba con signos vitales.

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      La escena fue asegurada por autoridades, que arribaron momentos después del fallecimiento del hombre, a la espera de que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado comenzaran las diligencias correspondientes y dar con el responsable del homicidio, para ponerlo a disposición de la justicia.

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