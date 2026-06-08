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Se estampa carro contra contención en Periférico

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Se estampa carro contra contención en Periférico
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       Dos lesionados y fuertes daños materiales, es el saldo del choque de un automóvil contra la contención en el Anillo Periférico Oriente y el puente de la colonia Prados, en hechos ocurridos la madrugada de este domingo.

      El accidente se reportó después de las cinco de la mañana, cuando un automóvil Chevrolet de color blanco, se desplazaba sobre el Anillo Periférico en dirección de la carretera a México hacia la de Rioverde.

      Al llegar al puente referido, próximo a la calle 71, el conductor perdió el control del volante y de esta forma chocó de frente contra la contención que divide los carriles centrales de los laterales, quedando el carro destrozado de la parte frontal.

      A causa del impacto dos ocupantes del carro terminaron con algunos golpes y fueron atendidos por los paramédicos, quienes evaluaban su traslado a un hospital.

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      Por su parte, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron a tomar conocimiento del accidente y el carro fue retirado con una grúa y enviado a una pensión, en tanto se llevan a cabo las diligencias legales.

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