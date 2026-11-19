Se puso uniforme del OXXO para meterse a robar
Rafael "N", señalado por su presunta participación en el delito de allanamiento
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En una tienda OXXO de la colonia La Foresta, elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un joven de 23 años que se metió a robar diversos artículos con el uniforme puesto.
En atención a un reporte ciudadano, los municipales aseguraron a quien se identificó como Rafael "N", señalado por su presunta participación en el delito de allanamiento.
La atención se brindó en una tienda de conveniencia de la colonia La Foresta, donde presuntamente esta persona ingresó a un área restringida y solo para empleados para uniformarse y consumir productos del almacén.
Con actuación inmediata, los policías arribaron al sitio y se entrevistaron con la empleada del establecimiento, quien solicitó el apoyo luego de recibir amenazas del señalado al ser sorprendido portando una camisola de la tienda.
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