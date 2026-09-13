Se quema una camioneta al chocar contra palmera

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Luego de chocar contra una palmera en el municipio de Villa de Pozos, una camioneta fue presa de las llamas y acabó quemada por completo del motor, aunque por suerte los ocupantes pudieron ponerse a salvo antes de salir lesionados.

Fue la madrugada de este sábado, en que una camioneta tipo panel de color blanco, circulaba por el bulevar San Antonio, en el mencionado municipio.

Frente al fraccionamiento La Cantera el conductor perdió el control del volante y de esta forma la camioneta chocó de frente contra una palmera ubicada en el camellón central.

Ante la posible fuga de combustible, casi enseguida la camioneta empezó a arder iniciándose las llamas en el motor y que pasaron hasta el interior de la cabina aunque los ocupantes alcanzaron a bajarse.

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Se pidió auxilio y elementos de Protección Civil Municipal de Pozos llegaron y acudieron a combatir las llamas y lograron extinguirlas antes de que alcanzaran el resto de la camioneta; no obstante, tanto el motor como los asientos delanteros terminaron totalmente quemados y en general la unidad fue pérdida total.

Las maniobras se prolongaron durante varios minutos hasta que el fuego pudo ser extinguido totalmente, entonces el propietario tuvo que retirar la unidad del lugar y todo quedó sin mayor novedad aunque las pérdidas fueron casi totales.