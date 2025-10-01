Seis años de sentencia por ultrajar a una menor

TAMAZUNCHALE.- Un juez dictó sentencia de seis años de prisión, contra un hombre acusado de ultrajar a una menor de edad, en el municipio de Tamazunchale.

Los litigadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) consiguieron que un Juez dictara sentencia en contra de Cristóbal “N”, responsable del delito de violación agravada en Tamazunchale.

Lo anterior se debe a hechos ocurridos en 2022, cuando, al interior de un domicilio, el sujeto agredió sexualmente a una persona menor de edad, cuya identidad se reserva.

Agentes de la Delegación Sexta de la FGESLP iniciaron la carpeta de investigación de este caso, logrando, mediante una orden de aprehensión, la captura del imputado en las calles del municipio de Tamazunchale.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue en diversas audiencias derivadas a la captura del señalado, como primero fue vinculado a proceso; posteriormente, la Fiscalía presentó diversos medios de prueba que llevaron al imputado a aceptar su culpabilidad en el hecho mencionado, durante una etapa intermedia.

Por lo anterior, la defensa del acusado solicitó un procedimiento abreviado y, en consecuencia, el Juez de control dictó el fallo condenatorio de este caso, por lo que el acusado pasará seis años y seis meses en prisión ordinaria; además, deberá pagar dos cantidades económicas: una por la reparación del daño y otra como sanción pecuniaria.