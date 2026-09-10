Sentencian a un pederasta más en Rayón

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Durante las últimas horas, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que un Juez de Control dictó sentencia condenatoria de más de ocho años de prisión contra Luis "N", por su responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una persona menor de edad.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en febrero de 2023 al interior de un domicilio en el barrio El Refugio, en el municipio de Rayón, donde el ahora sentenciado aprovechó las circunstancias para cometer el ilícito cuando se encontraba a solas con la víctima.

Personal de la Delegación Tercera de la FGESLP reunió los elementos necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial. Posteriormente, la Policía de Investigación (PDI) aprehendió a Luis "N", quien quedó a disposición en un Centro Estatal de Reinserción Social de la región.

Durante el proceso penal, el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos y solicitó que su caso fuera resuelto mediante un procedimiento abreviado, mecanismo autorizado por la autoridad judicial.

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En la audiencia correspondiente, el Juez de Control le impuso una pena de ocho años y ocho meses de prisión, además de una sanción pecuniaria y el pago por concepto de reparación del daño en favor de la víctima.

Este caso se suma a otros tres de hombres que abusaron sexualmente de menores de edad, que en días recientes dio a conocer la Fiscalía. En el primero de ellos, un sujeto de San Martín Chalchicuautla fue sentenciado a nueve años de cárcel; y en otros dos de Santa María del Río, uno fue vinculados a proceso y uno más fue aprehendido.