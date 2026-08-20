Sin heridos, incendio en predio de Valles

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CIUDAD VALLES.- Sin personas lesionadas terminó un incendio ocurrido en las inmediaciones de la avenida Ejército Mexicano, en la colonia Tipzén, donde fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

El reporte se dio este martes alrededor del mediodía, y provocó la movilización de personal de Protección Civil Municipal, cuyos elementos realizaron las labores correspondientes hasta conseguir que el fuego quedara bajo control.

Durante la emergencia también participaron agentes de la Unidad de Prevención del Delito de la Guardia Civil Estatal, quienes apoyaron al personal de auxilio mientras se desarrollaban los trabajos en el lugar.

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que el incidente no dejó víctimas y la situación quedó controlada.

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Mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado indicó que las corporaciones mantienen comunicación y coordinación con las dependencias de atención a emergencias para intervenir cuando sea necesario.